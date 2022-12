Tagestipp: Kolja Reichert – Wozu ist die Kunst gut? Der deutsche Kunstkritiker Kolja Reichert konfrontiert im Zentrum Paul Klee die hohe Kunst mit einfachen Fragen – gemeinsam mit Direktorin Nina Zimmer.

Kolja Reichert will «alle am Gespräch über Kunst teilhaben» lassen. Foto: Laura Cwiertnia

Worum geht es in der Kunst? Was soll ich vor einem Kunstwerk empfinden? Und warum ist sie so teuer? Der ehemalige FAZ-Kunstkritiker Kolja Reichert konfrontiert die hohe Kunst mit ganz einfachen Fragen. So lautet der Titel seines neuen Buchs: «Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst». Auch wenn die Antworten mitunter ziemlich schwierig sind, will er erreichen, «dass alle am Gespräch über Kunst teilhaben», wie er sagt. Im Zentrum Paul Klee geht er zusammen mit Direktorin Nina Zimmer diesen Fragen nach. (xen)

