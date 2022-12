Das Kopftuch in der muslimischen Welt – Worum es beim Kopftuchstreit geht Das Kopftuch ist das Symbol der Unterdrückung von Frauen. Die Proteste in Iran bestätigen das. Oder nicht? Über die bewegte Geschichte eines Stücks Stoff. Dunja Ramadan

Der Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam löste Proteste aus: Iranerinnen demonstrieren gegen das Mullah-Regime und für Freiheit. Foto: Keystone

Fatemeh Sepehri ist eine Heldin. Als die Proteste im September ihre Heimat erfassten, hat die iranische Frauenrechtlerin nicht nur öffentlich das Ende der Islamischen Republik gefordert. Sie hat auch gesagt, die Zunge des Ayatollah Ali Khamenei sei länger als sein Turban – der Geistige Führer hatte zwar den tödlichen Einsatz der US-Polizei gegen George Floyd kritisiert, die Polizeigewalt im eigenen Land jedoch nicht. Die 58-Jährige wurde daraufhin verhaftet. Nach einem Monat in Einzelhaft war sie so angeschlagen, dass sie kaum noch sprechen konnte.

Die Frauenrechtlerin ist übrigens eine Heldin mit Kopftuch. Denn ja, das trägt sie immer noch. Sie zeigt ihr Haar weiterhin nicht, ja, das ist ihre Entscheidung. Und gerade deshalb kann sie es nicht ertragen, dass ihre Töchter vom Regime dazu gezwungen werden, ihr Haar zu verdecken.

An der Geschichte von Fatemeh Sepehri ist zu sehen, wie komplex die so genannte Kopftuchfrage ist, die zu beantworten sich viele im Westen offenbar sehr schnell und überzeugt zutrauen: Wer ein Kopftuch trägt, wird unterdrückt. Wer es ablegt, wehrt sich gegen diese Unterdrückung.

Und wer würde auch ernsthaft leugnen, dass das Kopftuch den muslimischen Frauen als Kontroll- und Machtinstrument aufgezwungen wurde und wird, von Männern, Jahrhunderte lang? Das ist unbestritten. Unbestritten ist aber auch, dass sich ein genauerer Blick lohnt auf das Stück Stoff, das die Schlagzeilen und Diskussionen beherrscht, seit die 22 Jahre alte Mahsa Jina Amini am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei verhaftet wurde und drei Tage später in Haft starb.

Iranische Frauenrechtlerin mit Kopftuch: Fatemeh Sepehri. Foto: Wikimedia

Seither werfen Iranerinnen im ganzen Land das Kopftuch ab. Sie verbrennen es, tanzen mit offenen Haaren auf der Strasse. Sie riskieren damit ihr Leben. Der Hijab, arabisch für Kopftuch, ist in Iran ein Symbol der Unterdrückung, das ihnen die Männer des Mullah-Regimes seit 43 Jahren aufzwingen, als Zeichen religiösen Gehorsams – aber vor allem als Bekenntnis zum Iran der Islamischen Revolution und als Symbol der Trennung der eigenen Welt von der dekadenten des Westens.

Das Regime in Teheran versucht, die Proteste als antiislamisch darzustellen. Dabei geht es um so viel mehr: Die Menschen stellen auf der Strasse die Systemfrage, «Nieder mit der Islamischen Republik» lautet ihr Ruf. Die Iranerinnen kämpfen um ihre Freiheit – auch um jene, selbst zu entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder eben nicht.

Geht es in der Kopftuchfrage um Unterdrückung? Um Frömmigkeit? Um Identifikation? Oder um Mode?

Doch für viele Menschen im Westen sehen die Bilder aus Iran eindeutig danach aus, als kämpften die Frauen dort darum, so zu leben wie die Frauen im Westen. Doch stimmt das? Fühlen wir uns den Iranerinnen nah, weil wir für jene Freiheit sind, die für uns im Westen schon lange selbstverständlich ist? Oder weil wir gegen das Kopftuch sind, das die Frauen sich, unfrei bislang, endlich vom Kopf reissen?

Worum also geht es in der Kopftuchfrage? Um Frömmigkeit? Um Unterdrückung? Um Identifikation? Um Mode? Die Frage ist aktuell, aber sie ist nicht neu. Ob aus gläubiger Überzeugung, gesellschaftlichen Zwängen oder kultureller Gewohnheit – Kopfbedeckungen hat es im Laufe der Geschichte immer gegeben. Nicht immer galten sie als Zeichen von Sittsamkeit. Lange waren sie Symbol der Würde und des Wohlstands.

Im siebten Jahrhundert galt das Kopftuch auf der Arabischen Halbinsel noch als Privileg der freien Frau. Sklavinnen und Prostituierte erkannte man am unverschleierten Haupt. Das europäische Mittelalter kannte ohnehin zahlreiche Formen der Kopfbedeckung, Frauen trugen Hüte, Hörnerhauben oder Perücken, um sich als Teil der Oberschicht zu erkennen zu geben.

Kopftuch als Gradmesser der Modernität

Auch jüdischen und christlichen Traditionen sind Kopfbedeckungen alles andere als fremd, vor allem Kirchgängerinnen oder Ehefrauen sollten ihr Haar bedecken. Der Ausdruck, dass Frauen nach der Hochzeit «unter der Haube» seien, war bis ins 19. Jahrhundert wörtlich zu verstehen. Im Neuen Testament schrieb der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief: «Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt.»

Eine Angelegenheit der Frauen? Sikh-Männer bedecken ihr oft meterlanges Haar heute noch mit einem Turban als Ausdruck des Respekts vor der göttlichen Schöpfung.

Gegendemonstration in Teheran: Regierungstreue Frauen im Tschador demonstrieren für das Tragen des Kopftuchs. Foto: Keystone

Woran liegt es also, dass die Kippa oder das Nonnenkopftuch meistens als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott angesehen werden – und das muslimische Kopftuch eher nicht? «Bei Musliminnen wird der entscheidende Moment der Freiwilligkeit infrage gestellt», sagt die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Der bevormundende Ton im Westen sei dabei unüberhörbar. «Oft klingt in der Kopftuchdebatte was Missionarisches und Elitäres durch: Wir müssen die Frauen befreien, die verstehen das doch alles nicht.»

Im Westen gilt das Kopftuch bis heute oft als Gradmesser der Modernität. Vor allem nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA sei das Kopftuch politisiert worden, beobachtet der Islamwissenschaftler Mathias Rohe. «Das Kopftuch wird häufig ohne Rücksicht auf die Motive der Trägerinnen als ‹Flagge des Islamismus› bezeichnet», sagt Rohe. «Sehr paternalistisch und im Grunde rassistisch wird den Frauen die Fähigkeit abgesprochen, die angeblich eindeutige Bedeutung des Kopftuchs zu erkennen.»

Als Folge nennt Rohe etwa die «sachlich nicht begründbaren Kopftuchverbote im beruflichen Kontext». Mit Blick auf die französische Burkini-Debatte spricht er von einem «Enthüllungszwang».

Zum Kopftuch gibt es zwei Verse im Koran

Die religiöse Deutungshoheit über das Kopftuch für sich zu reklamieren, hält er für «eine groteske Anmassung». Immerhin gebe es verschiedene Lesarten des Koran, wortwörtliche und dynamische, die sich mit dem Sinn und Zweck von Überlieferungen auseinandersetzen. Zwei Verse gelten als entscheidend.

Der eine, Sure 33, Vers 59, lautet: «O Prophet! Sage deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, dass sie etwas von ihrem Übergewand über sich ziehen sollen. So werden sie eher erkannt (Anmerkung: als anständige Frauen) und (daher) nicht belästigt. Und Allah ist verzeihend, barmherzig.» Diesen Part bezieht Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer auf die Frauen des Propheten, denen eine besondere soziale Stellung zukommt. Im Mainstream bezieht man die Aussage auf alle mündigen Musliminnen. (Für den Niqab indes, den Gesichtsschleier, fehlt Krämer die religiöse Untermauerung.)

Gudrun Krämer verweist auf den zweiten Koranvers (Sure 24, Verse 30 und 31), der häufig überlesen werde. Er nimmt die Männer als Erstes in die Pflicht. «Sage den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren sollen. Das ist geziemender für sie. Siehe, Allah kennt ihr Tun. Und sage den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren und ihre Reize nicht zur Schau stellen sollen, ausser was (anständigerweise) sichtbar ist, und dass ihre Tücher über ihren Busen schlagen (…)»

Mit dem Hijab auch im Ring: Zeina Nassar, Boxerin und gläubige Muslimin aus Berlin. Foto: Keystone

«Den Musliminnen steht es frei, wie sie die Stellen für sich auslegen», sagt der Islamwissenschaftler Mathias Rohe. Doch in den vergangenen Jahrhunderten haben vor allem männliche Gelehrte den Koran interpretiert, nicht selten zu ihren Gunsten. So machen mit der Frage, wer Haar zeigen und sehen darf und wer nicht, mächtige Männer seit jeher Politik, nicht nur in Iran, nicht nur die Mullahs.

In Gesellschaften, in denen das Kopftuch nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist, gibt es eine andere Form der politischen Instrumentalisierung. Das Kleidungsstück ist denkbar auffällig und damit plakativ zu nutzen, die Frage nach der Freiwilligkeit des Tragens und der Freiheit der Tragenden spielt da keine Rolle mehr. Das Tuch macht äusserlich den sofort erkennbaren Unterschied. Das hilft jenen Leuten, die spalten wollen.

Das Kopftuch als Symbol der sozialen Rückständigkeit, auch als Symbol des Prekariats: Dieses Bild griff zum Beispiel die AfD-Politikerin Alice Weidel im deutschen Bundestag auf. «Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern», sagte Weidel 2018 im Bundestag.

Die Frauenfrage und vor allem das Kopftuch sind schon längere Zeit «Kernstück des westlichen Islam-Narrativs».

Solche Meinungen reihen sich ein in eine lange Tradition. Leila Ahmed, die erste Harvard-Professorin für Frauenstudien und Religion, beschäftigt sich in ihrem Standardwerk «Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate» mit dem Kopftuch im Rahmen europäischer Kolonialisierung des Nahen und Mittleren Ostens Ende des 19. Jahrhunderts. Die Frauenfrage und insbesondere das Kopftuch wurden demnach schon damals «zum Kernstück des westlichen Islam-Narrativs».

Die europäischen Kolonialherren machten das Kopftuch für die angebliche Unzivilisiertheit islamischer Gesellschaften verantwortlich. Doch die «Befreiung» der muslimischen Frau diente ihnen vor allem dazu, ihre koloniale Herrschaft zu stabilisieren.

Der französische Vordenker der Dekolonisation und Psychiater Frantz Fanon, der sich in Algerien dem Freiheitskampf angeschlossen hatte, schrieb 1969: Der Europäer «will sehen. Er reagiert aggressiv vor dieser Einschränkung seiner Wahrnehmung». Sichtbarkeit erleichterte die Kontrolle. «Der Europäer träumt von einer Gruppe von Frauen, einem Frauenlager, das unwirklich an (…) den Harem erinnert – exotische Motive, die tief im Unbewussten verankert sind», meinte Fanon.

Ein Höhepunkt dieses Kolonialfeminismus fand gegen Ende des algerischen Befreiungskrieges im Mai 1958 statt: Auf öffentlichen Plätzen in Algier und vor geladener internationaler Presse zogen die Algerierinnen ihr weisses Kopftuch, das Haik, ab und riefen: «Es lebe das französische Algerien!» Mittlerweile weiss man, dass viele der Frauen nicht freiwillig da waren, sie wurden von der Armee der französischen Kolonialmacht für die inszenierte «Emanzipationskampagne» eigens angekarrt.

«Befreiung der Frau» in der Schah-Zeit

Wie vorgeblich der emanzipatorische Wille der Kolonialherren war, zeigt das Beispiel des britischen Generalkonsuls von Ägypten, Lord Cromer. Der schlug einst vor, die Ägypterinnen sollten «überredet oder gezwungen» werden, den Schleier abzulegen, um «zivilisiert» zu werden. Doch derselbe Lord Cromer wehrte sich in seinem Heimatland England gegen die Einführung des Wahlrechts für Frauen. Der vermeintliche Feminismus war für den viktorianisch geprägten Cromer und viele andere nur eine ganz pragmatische Form des Imperialismus.

Natürlich war das Kopftuch auch in Iran lange vor Fatemeh Sepehri schon ein Politikum. Im Jahr 1936 gingen die Frauen schon einmal auf der Strasse, auch damals kämpften sie für ihre Freiheit. Doch die Bilder zeigen Demonstrierende im Tschador, dem langen, schwarzen Umhang – Schah Reza Pahlavi hatte ihnen den Schleier verboten. Der 7. Januar 1936, in der Pahlavi-Dynastie als «Tag der Befreiung der Frau» gefeiert, war für die Iranerinnen ein Tag der Unterdrückung. Der Schah wollte das Land damals gewaltsam «modernisieren». Er war zuvor in die Türkei gereist und liess sich von Kemal Atatürks autoritärer Politik inspirieren.

Szene aus der Zeit vor der Islamischen Revolution: Studentinnen im Iran in den 1970er-Jahren. Foto: Wikimedia

Es gibt noch Zeugen dieser Zeit. Ein 94-jähriger Iraner, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, erinnert sich an Sittenpolizisten in seinem Heimatdorf nahe Isfahan. Frauen, die sich weigerten, den Schleier abzunehmen, wurde er vom Kopf und vom Körper gerissen. «Meine Mutter hat das tief getroffen. Sie hat sich ohne Tschador furchtbar geschämt, fühlte sich nackt und vollkommen entehrt. Sie drohte, sich mit Opium das Leben zu nehmen», erzählt er. «Dass Frauen weiterhin Kopftuch tragen durften, war ihr nicht genug. Sie wollte ihren Körper bedecken.»

Als Ayatollah Khomeini 1979 die Iranerinnen zwang, das Haupthaar zu verhüllen, sah er darin vor allem ein Bekenntnis zum Iran der Islamischen Revolution und eine Abkehr vom Westen. Erst im Laufe der Jahre sei diese stark nationalistische Bedeutung des Kopftuchs durch Rückgriffe auf vermeintliche religiöse Normen islamisiert worden, sagt Islamwissenschaftler Reinhard Schulze, Professor emeritus der Universität Bern. 1983 wurden «Verfehlungen» beim Kopftuchtragen strafrechtlich relevant, 1995 erfolgte eine Verschärfung.

Die jungen Frauen wollen ihr Kopftuch weiter tragen oder eben nicht, das politisch so Aufgeladene soll wieder alltäglich gemacht werden.

«Die neue islamische Deutung des Kopftuchs wurde von iranischen Frauen eher selten übernommen», sagte Schulze. «Frauen, die sich der Machtordnung der Islamischen Republik zugewandt sahen, bevorzugten sowieso den schwarzen oder dunkelblauen Tschador, also den Ganzkörpermantel, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts massgeblich geworden war.» Damit wurden der Tschador 1979 zum Symbol für die Anti-Schah-Idee – und das Kopftuch zum Symbol eines islamisch überformten Nationalismus.

Heute haben viele genug von derlei Bedeutungsmacht. Die jungen Frauen wollen ihr Kopftuch weiter tragen oder eben nicht, das politisch so Aufgeladene soll wieder alltäglich gemacht, ideologisch entladen werden. «Das Kopftuch ist nun weder national noch islamisch, es gehört wieder allein der Frau», sagt Reinhard Schulze. Damit werde «die Symbolik aufgelöst und doppelt profanisiert, zum einen aus dem Kontext einer imperialen Nationalkultur, zum anderen aus dem Kontext der religiös-moralischen Erzwingungsordnung der Islamischen Republik».

Das drücke sich wunderbar in oft fotografierten Szenen aus, in denen Frauen ihr Kopftuch in die Hand nehmen und wie eine Trophäe über ihren Kopf schwingen. «Damit zeigen sie: Sie selbst sind Souverän des Kopftuchs, nicht ein System, nicht eine Islamische Republik», sagt Schulze. Diese Bilder allerdings treffen in Europa auf eine Haltung, die Musliminnen mit Kopftuch als Kollektiv, nicht als Individuum ansieht.

Beispiel für «Modest Fashion»: Model mit Kopftuch an der «Fashion Week» in Jakarta, Indonesien. Foto: Keystone

Dabei gibt es zahlreiche regionale und kulturelle Unterschiede: Millionen Frauen im Nahen und Mittleren Osten, in Südostasien, in Subsahara-Afrika und auch in Europa, den USA, Neuseeland und Kanada binden sich jeden Tag vor dem Spiegel das Tuch auf die unterschiedlichste Art und Weise.

Mal ist es aus Chiffon, mal aus Baumwolle, mal aus Seide, mal locker, mal etwas fester mit Nadeln, mal als Turban gebunden. Frauen haben es in knalligen Farben, in Nude oder Pastell im Schrank, gekauft bei einer schwedischen Modekette, auf einem Basar oder online bei einem «Modest Fashion»-Label.

Es gibt Musliminnen, die entscheiden sich für das Tuch, weil sie sich so Gott näher fühlen, obwohl die eigene Mutter keines trägt. Andere wiederum fühlen sich unter Druck gesetzt, weil so viele Freundinnen schon eines tragen. Und wieder andere tragen das Kopftuch aus feministischen Gründen, Stichwort «Modest Fashion», weil sie der freizügigen Modeindustrie etwas entgegensetzen wollen.

Muslimische Frauen im Dilemma

Es gibt aber auch Musliminnen, die das Kopftuch mit der Zeit als Last empfinden, weil sie von ihrer Umgebung nicht mehr als Individuum, sondern als Repräsentantin einer Weltreligion gesehen werden. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Frauen, die von Männern oder auch Frauen zum Kopftuch gezwungen werden (Mütter haben starken Einfluss in dem Zusammenhang). Und es gibt Musliminnen, die das Kopftuch gerne mit Überzeugung tragen würden, wenn sie in diesen Tagen gegen den Kopftuchzwang demonstrieren. Auch in Europa.

Ihnen begegnet der verbreitete Vorwurf, sie zeigten zu wenig Solidarität mit den Iranerinnen. Frauen, die mit Kopftuch auf Solidaritätsdemos waren, erzählen, sie seien dort feindselig angegangen worden. Eine muslimische Wissenschaftlerin, die anonym bleiben möchte, sagt, viele kopftuchtragende Frauen in ihrem Umfeld seien solidarisch, würden Demonstrationen aber eher scheuen – einerseits, weil sie angefeindet würden, andererseits, um die Iranerinnen, die mit dem Kopftuch traumatische Erfahrungen gemacht haben, nicht ungewollt zu verletzen.

Diese Musliminnen halten sich also zurück, zumindest auf Demonstrationen, so gern sie auch dabei helfen würden, «die richtige Botschaft zu vermitteln, indem wir zeigen, dass diese Proteste alles andere als islamophob sind». Was sie zu demonstrieren hätten: Wir Frauen stehen zusammen gegen jegliche Form des Zwangs, gegen den zur Verhüllung, gegen den zur Enthüllung. Dafür kämpfen wir. Ob mit Kopftuch oder ohne.

