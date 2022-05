Thun: Anlass «Mut zur Chefin» – Workshop als Mutmacher für Unternehmerinnen Ein neuer Workshop spricht Frauen an, die mit einer Firmengründung liebäugeln. Monika Keller, Projektleiterin beim Wirtschaftsraum Thun, erklärt, warum es den Anlass braucht. Murielle Buchs

Monika Keller vom Wirtschaftsraum Thun ist die Projektleiterin des Workshops «Mut zur Chefin» vom 19. Mai. Damit sollen Frauen in der Gründung eines eigenen Unternehmens ermutigt und unterstützt werden. Foto: Murielle Buchs

Zahlreiche Frauen sind interessiert, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und sie besuchen Kurse, um sich auf die Gründung vorzubereiten. Doch den letzten Schritt wagen viele nicht. So zumindest erlebt es Monika Keller. Die 42-jährige Mutter zweier Töchter ist Projektleiterin beim Wirtschaftsraum Thun (WRT). «Dem wollen wir Abhilfe schaffen», erklärt sie. Am 19. Mai findet darum in Thun erstmals der Workshop «Mut zur Chefin» statt. Dieser richtet sich exklusiv an Frauen.