Auto geriet auf Gegenfahrbahn – Worbstrasse musste nach Unfall in Rüfenacht gesperrt werden In Rüfenacht kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die Worbstrasse musste vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.

Am Montagmorgen war eine Frau in ihrem Auto auf der Worbstrasse in Rüfenacht in Richtung Bern unterwegs. Kurz nach 7.10 Uhr kam sie auf der Höhe der Coop-Filiale auf die Gegenfahrbahn, wo sie seitlich mit einem Lieferwagen kollidierte, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Die Lenkerin des Autos wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Jene Person, die den Lieferwagen lenkte, blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist nur geringfügig, beide Fahrzeuge sind weiterhin fahrtüchtig.

Die Worbstrasse musste auf dem betroffenen Abschnitt für etwas mehr als eine halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Kurz vor 8 Uhr konnte die Strasse jedoch wieder freigegeben werden. Für die Sperrungs- und Umleitungsarbeiten war die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Als Ursache des Unfalls steht gemäss Kantonspolizei Bern ein medizinisches Problem bei der Autolenkerin im Vordergrund.

chh

