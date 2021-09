Dank hilfreichen Hinweisen – Worber Tankstellenräuber konnte gefasst werden Letzte Woche hat ein Mann mit einem Pfefferspray eine Tankstelle in Worb überfallen. Nun konnte die Polizei ihn auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung festnehmen.

Der Mann, welcher vergangene Woche in Worb einen Tankstellenshop überfiel, ist ermittelt. Er ist am Mittwoch – auch dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung – an seinem Wohnort festgenommen worden.

Die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft sprechen in einer Mitteilung vom Donnerstag von «hilfreichen» Angaben. Kurz nach dem Überfall hatten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Zeugenaufruf erlassen. Auch Ermittlungen der Polizei führten zum Fahndungserfolg.

Bei der Anhaltung des Mannes erfolgten laut Communiqué «Sicherstellungen», welche den bestehenden Tatverdacht erhärteten. Der 61-jährige der Tat verdächtigte Mann wird sich nun vor der Justiz zu verantworten haben.

Beim Überfall vom 24. August an der Rubigenstrasse in Worb bedrängte und bedrohte der 61-Jährige die Angestellte mit einem Reizstoffspray. Er forderte Bargeld und floh anschliessend auf unbekannte Weise.

