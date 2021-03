Umstrittener Mobilfunkstandard – Worber Parlament lehnt 5G-Moratorium ab Grüne und SP verlangten, dass Worb einen 5G-Stopp prüft. Das Anliegen fand im Parlament Gehör, aber keine Mehrheit. Cedric Fröhlich

Die technologische Aufrüstung der Schweizer Mobilfunkanbieter sorgt seit Jahren für Kontroversen – so auch in Worb. Symbolfoto: Peter Klaunzer (Keystone)

Matthias Marthaler ist SP-Politiker in Worb. Jemand hat ihn jüngst als Spinner bezeichnet. Jedenfalls sagt er es so, als er am Montagabend das Wort ergreift, um sich für eine heikle Sache auszusprechen. Das Gemeindeparlament tagt im Bärensaal und ist bei Traktandum 7 angelangt: «5G-Moratorium».

Es geht um die Technologie, mit der die Mobilfunkanbieter ihre Antennen aufrüsten. Und damit um eine kontroverse Angelegenheit. Im Land hat sich ein beträchtlicher Widerstand formiert, der primär auf juristischem Weg ankämpft, namentlich mittels Einsprachen gegen Baugesuche. Ein Teil dieses Widerstands greift vereinzelt zu rabiateren Methoden, zuletzt im Strättligwald bei Thun. Jüngst brannte dort eine Antenne. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.