Von der SVP zur GLP – Worber Gemeinderat Wermuth neu ein Grünliberaler Bruno Wermuth trat Ende 2020 aus der SVP aus. Nach einem Jahr als Parteiloser wechselt der Worber Gemeinderat nun zu den Grünliberalen.

Da war er noch in der SVP: Bruno Wermuth (ganz rechts) nach seiner Wiederwahl in den Gemeinderat im November 2020. Foto: Nicole Philipp

Anfang Jahr ist der parteilose Worber Gemeinderat Bruno Wermuth der GLP beigetreten. Er könne sich am besten mit der politischen Ausrichtung der GLP identifizieren, so der Bio-Landwirt aus Vielbringen in einer Medienmitteilung vom Dienstagmorgen. «Wichtige Themen und Grundsatzpositionen der GLP entsprechen meiner Auffassung einer nachhaltigen und Zukunft gerichteten Politik».

Im Dezember 2020 hatte Wermuth kurz nach seiner Wiederwahl in den Gemeinderat den Austritt aus der SVP bekanntgegeben, weil Kurs und Ton der Partei sowie das «rechtspopulistischem Gehabe» für ihn nicht mehr gepasst hätten, wie er dieser Zeitung damals sagte.

Danach war er ein Jahr lang parteilos. Dabei habe ihm jedoch der direkte Draht zum Parlament gefehlt, so der Gemeinderat, deshalb nun der Eintritt in die GLP.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.