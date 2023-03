Von Yoga bis Privatkurs: Jede Schwangere sollte ihren eigenen Wissensbedarf erkennen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich erwarte in wenigen Monaten mein erstes Kind und mache mir langsam, aber sicher Gedanken zur Geburtsvorbereitung. Viele meiner Freundinnen meinten, dass ich auf einen Gruppen-Geburtsvorbereitungskurs (auf welchen ich ehrlich gesagt wenig Lust habe) getrost verzichten könne, da jedes Geburtserlebnis so individuell sei und man vieles eh nicht planen könne. Ein Vorgespräch mit einer Hebamme reiche aus, sagen sie. Was sagt ihr dazu: Worauf kann und sollte man sich vor der Geburt vorbereiten? Leserinnenfrage von Lisa