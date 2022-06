Geldblog: Zinsanstieg und Vorsorgegelder – Worauf Sie beim Fondssparen achten sollten Weil die Zinsen steigen, ist man auch bei Fonds mit kleinem Aktienanteil nicht vor Buchverlusten gefeit. Geldexperte Martin Spieler ordnet die Chancen und Risiken ein. Martin Spieler

Riskantes Börsenumfeld: Selbst Fonds mit hohem Obligationenanteil verbuchen derzeit Rückschläge. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 55 Jahre alt und habe drei 3a-Konten. Meine Bankberaterin hat mir nun geraten, in einen Fond zu investieren und das Geld nicht einfach zinslos liegen zu lassen. Sie schlägt mir vor, in den Raiffeisen Futura- Pension Invest Balanced zu mittlerem Risiko zu investieren. Da ich mich in Geldfragen und Investitionen überhaupt nicht auskenne, habe ich ein wenig Angst vor diesem Schritt. Ich bin alleinerziehend, arbeite nur 60 Prozent und habe nicht sehr viel Reserve auf dem Sparkonto. Wie risikoreich ist dieser Fond? Was raten Sie mir? Leserfrage von C.B.

Der Ihnen von Ihrer Bankberaterin vorgeschlagene Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced-Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Obligationen, Aktien und den Geldmarkt mit dem Ziel eines stetigen Einkommens ergänzt um Kapitalgewinne. Die Anlagen erfolgen auf der Basis von strengen Nachhaltigkeitskriterien. Mit diesem Fonds würde Ihr Geld breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen angelegt und der Aktienanteil würde nur maximal die Hälfte ausmachen. Grösste Aktienpositionen des Fonds entfallen bei den Einzeltiteln auf den Pharmariesen Roche, die Grossbank UBS und den Versicherer Zurich Insurance. Gemäss Fondsleitung eignet sich der Fonds auch für Anleger mit einer moderaten Risikobereitschaft.

Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie im aktuellen turbulenten Marktumfeld auch mit diesem Fonds Gefahr laufen, dass Sie plötzlich auf Buchverlusten sitzen. Zwar setzt der Fonds stark auf Obligationen, die theoretisch als weniger schwankungsanfällig gelten. In der Praxis erleben wir derzeit allerdings gerade, dass es auch bei vermeintlich sicheren Obligationen zu einigen Kursverlusten kommen kann. Im bisherigen Jahresverlauf sind auch die Kurse von vielen Obligationen unter Druck gekommen.

Der Grund sind die steigenden Zinsen. Wenn die Zinsen so wie derzeit in den USA deutlich in die Höhe gehen, sinken die Kurse von bestehenden Obligationen. Entsprechend haben in diesem Jahr auch viele Obligationen und Fonds mit hohem Obligationenanteil Kursrückschläge verbuchen müssen. Da die Zinsen wegen der in den USA und Europa aus dem Ruder laufenden Inflation noch weiter steigen werden, sehe ich bei Obligationen weitere Risiken für Kursrückschläge. Bei den Aktien müssen Sie wegen dem Krieg in der Ukraine und den vielen Unsicherheiten für den weiteren Konjunkturverlauf weltweit ohnehin mit weiter erheblichen Turbulenzen rechnen.

Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie mit jeder Anlage ein Anlagerisiko tragen – selbst mit vermeintlich sicheren Obligationen.

Diese Faktoren zusammen werden dafür sorgen, dass man auch bei Fonds, die eigentlich ein moderates Risiko aufweisen, mit erneuten Rückschlägen rechnen sollte. Nun kann man einwenden, dass vielleicht einiges dieser Rückschläge bereits vorbei ist und sie allenfalls günstig kaufen könnten. Eine Garantie dafür haben Sie aber nicht. Auch kann man darauf hinweisen, dass Sie mit den vorgeschlagenen Fonds ja nicht spekulieren, sondern langfristig investieren und das Geld noch zehn Jahre liegen bleibt, bis Sie das AHV-Pensionsalter erreichen.

Das stimmt und der lange Anlagehorizont federt den Effekt von Kursrückschlägen ab und bietet eine gute Chance, dass man auf lange Sicht doch wieder mit einem guten Plus dasteht. Doch auch dafür gibt Ihnen niemand eine Garantie. Grundsätzlich ist es richtig, wenn Sie sich überlegen, wenigstens einen Teil Ihres Vorsorgegeldes zu investieren, da die steigende Teuerung am Wert Ihres Sparbatzens frisst. Sie müssen sich aber bewusst sein, dass Sie mit jeder Anlage ein Anlagerisiko tragen – selbst mit vermeintlich sicheren Obligationen.

Abgesehen von der Gewichtung der im Fonds enthaltenen Anlageklassen wie Obligationen, Aktien, Cash oder Immobilien und deren Risiken sollten Sie auch auf die Gebühren eines Fonds achten. Der Ihnen vorgeschlagene Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced-Fonds weist eine Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER von 1,11 Prozent aus. Das ist nicht wirklich günstig. Zum Vergleich bei: Bei digitalen Smartphone-Vorsorge-Lösungen wie Frankly von der Zürcher Kantonalbank oder des Fintechs Viac zahlen Sie pauschal weniger als die Hälfte an Gebühren pro Jahr – alles inklusive, also inklusive Depotgebühren, Transaktionskosten und Produktkosten selbst auch bei aktiv verwalteten Fonds, die ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Da diese Gebühren pro Jahr anfallen, macht ein Gebührenunterschied über viele Jahre hinweg einiges aus.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

