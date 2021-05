Unterseen: Polizei ermittelt – Womit wurde der Lombach verschmutzt? Grossaufgebot am Lombach bei der Birmse. Weshalb waren Feuerwehr, Polizei und Reinigungskräfte am Freitag vor Ort? So viel steht fest: Es geht um Gewässerverschmutzung. Hans Peter Roth

Von dieser stillgelegten Sägerei bei der Birmse muss am vergangenen Donnerstag eine Verunreinigung in den Lombach (links, unsichtbar) gelangt sein. Foto: Hans Peter Roth

Polizei und Fahrzeuge der Feuerwehr. Es sieht nach einem Grossaufgebot aus. Dazu mindestens ein Tankfahrzeug einer Spezialfirma für Kanalreinigung und Schachtentleerung. Dies wurde am vergangenen Freitag bei der Birmse beobachtet. Auf dem Gelände zwischen der Beatenbergstrasse und dem Lombach steht eine ausser Betrieb stehende Sägerei. Was ist geschehen? Ist vom Gelände etwas in den Lombach ausgelaufen?

«Es handelt sich um eine Gewässerverschmutzung.» Ramona Mock, Mediensprecherin Kantonspolizei Bern

Die Vermutung liegt nahe, und die Kantonspolizei bestätigt: «Es handelt sich um eine Gewässerverschmutzung.» Mehr will Ramona Mock, Mediensprecherin der Kapo Bern, «aufgrund der laufenden Ermittlungen» noch nicht bekannt geben.