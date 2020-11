Angeklagter Ex-Raiffeisen-Chef – Wollte sich Vincenz am Verkauf des Stadions bereichern? Der Raiffeisen-Skandal rund um den Ex-Chef Pierin Vincenz strahlt bis nach Thun aus. Er soll versucht haben, sich beim geplanten Verkauf der heutigen Stockhorn-Arena zu bereichern. Stefan Geissbühler

Die heutige Stockhorn-Arena Thun: Gemäss dem Onlineportal «Inside Paradeplatz» wollte Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz 2014 das Stadion im Namen der Raiffeisen kaufen – und sich dann beim Verkauf daran bereichern. Foto: Patric Spahni

Es sind massive Vorwürfe, welche die Zürcher Staatsanwaltschaft an die Adresse der Hauptangeklagten Pierin Vincenz und Beat Stocker richtet. Die beiden sollen bei diversen Akquisitionen von Firmen durch die Raiffeisen «nicht gebührende Vorteile» gefordert und zu einem erheblichen Teil auch erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Hauptbeschuldigten in der Anklage deshalb gewerbsmässigen Betrug, Urkundenfälschung und passive Bestechung vor. Für die beiden und fünf weitere angeklagte Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Wie das Onlineportal «Inside Paradeplatz» nun mit Berufung auf die 356 Seiten dicke Anklageschrift berichtet, sollen Vincenz und Stocker 2015 zusammen mit dem im Fall Raiffeisen in einem anderem Zusammenhang ebenfalls angeklagten Immobilieninvestor Ferdinand Locher versucht haben, sich beim Verkauf des Thuner Stadions an die Raiffeisen ebensolche «nicht gebührende Vorteile» verschaffen zu wollen.

Stadion wurde zu Problem

Laut «Inside Paradeplatz» war das Stadion – die Baukosten beliefen sich auf 40 Millionen Franken – für Investor Locher zum Problem geworden. Weil Markus Lüthi, der inzwischen abgetretene Präsident des FC Thun, einseitig die Stadionmiete von 1,3 Millionen im Jahr auf 600’000 Franken reduziert hatte.

Deshalb hätten sich im Jahr 2014 Locher, Stocker und Vincenz in Lugano zum Lunch getroffen, schreibt das Onlineportal weiter. Thema: Raiffeisen kauft das Stadion von Thun – offenbar zum Preis von 22 Millionen Franken. Dies hätte sich für Pierin Vincenz auszahlen sollen. Laut Staatsanwaltschaft hätte er bei einem Verkauf des Stadions an die Raiffeisen 2 Millionen Franken, also rund 10 Prozent der Dealsumme, kassiert. Allenfalls wären neben der Raiffeisen noch weitere Investoren bereit gewesen, das Stadion zu erwerben – so der Plan.

Doch der Deal platzte: Im Januar 2015 teilte Stocker laut «Inside Paradeplatz» Ferdinand Locher mit, dass die Raiffeisen Schweiz die Stockhorn-Arena nicht erwerben würde. Einen Tag später gab Vincenz seinen Rücktritt als CEO der Raiffeisen Schweiz bekannt.