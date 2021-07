Regionalgericht Oberland – Wollte er seine Ex-Partnerin töten oder nur verletzen? Letztes Jahr schoss ein Mann mehrfach auf seine Ex-Partnerin. Der Staatsanwalt forderte am Dienstag eine unbedingte Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Das Urteil wird am Donnerstag eröffnet. Hans Kopp

Das Urteil wird am Donnerstag am Regionalgericht Oberland gefällt. Foto: Patric Spahni

Mit einem Rollstuhl, begleitet von zwei Polizisten, wurde am Dienstag der Beschuldigte, ein 53-jähriger Ausländer, in den Gerichtssaal im Regionalgericht Oberland in Thun geführt. Er ist gegenwärtig in der Bewachungsstation des Inselspitals in Bern inhaftiert.

In der annähernd zweistündigen Befragung durch das Kollegialgericht in Fünferbesetzung beteuerte der Beschuldigte erneut, dass er seine wesentlich jüngere Ex-Partnerin nicht töten, sondern lediglich verletzen wollte. «Ich habe auch nicht auf das bereits am Boden liegende Opfer geschossen», gab er unter anderem zu Protokoll. Konfrontiert mit seinen Aussagen und jenen des Opfers und der Zeugin, lautete seine Antwort oft: «Das stimmt nicht.»