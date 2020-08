Triathlon an der Landesgrenze – «Wollte einfach Spass haben» Marcel Jaun hat die Schweiz innerhalb von 33 Tagen mit dem Rennvelo, kletternd und schwimmend der Landesgrenze entlang umrundet. Einfach so, zum Spass. Und ohne die geringste Absicht, irgendeinen Rekord zu brechen. Bruno Petroni

Marcel Jaun hat seine Schweizer Grenztour nach 33 Tagen erfolgreich beendet. Er erreichte Genf am Freitagnachmittag im strömenden Regen. Foto: PD

Auf die Idee kam Marcel Jaun, als sich im Frühling abzeichnete, dass seine geplante Hochgebirgsexpedition in Kirgistan während der Semesterferien wegen der Corona-Restriktionen ins Wasser fallen würde. «Ich dachte mir, wenn ich schon in der Schweiz bleiben soll, dann könnte ich diese doch einfach mal aus eigener Kraft der Landesgrenze entlang umrunden.» Und so setzte sich der 24-jährige Alpinist aus Uttigen zum Ziel, die 1935 Kilometer lange Schweizer Grenze mit dem Rennvelo, zu Fuss und ganz zum Schluss gar schwimmend abzuspulen.