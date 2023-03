Ja, der Kern- und Festkörperphysiker Jean Rossel aus Neuenburg war der kritischste unter den Kernphysikern in der SKA. Man kann Scherrer und seinen Kollegen durchaus vorwerfen, dass sie Rossel in seiner Haltung zur Atomtechnologie nicht stärker unterstützt haben.

Scherrer hat dann den ersten Atomreaktor in die Schweiz geholt. Wie ist das gelungen?

1955 fand in Genf eine grosse und wichtige Konferenz im Bereich der Kerntechnologie statt. Die USA präsentierten dort einen kleinen Reaktor, wozu sie ihn in Gang setzen mussten. Scherrer begriff sofort, dass der in Betrieb gesetzte Reaktor wegen der verstrahlten Bauteile nicht mehr in die USA zurücktransportiert werden konnte. Zusammen mit Walter Boveri von der damaligen BBC, der heutigen ABB, überzeugte er die Verantwortlichen der Schweizer Politik davon, den USA den Reaktor abzukaufen. Boveri und Scherrer gründeten dann eine Privatgesellschaft, die Reaktor AG, die der offiziellen Schweiz den Reaktor wieder abkaufte.