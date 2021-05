Homeoffice als Karrierekiller – «Wollen Sie Ihren Job behalten? Gehen Sie zurück ins Büro» Wer nicht sobald wie möglich an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, droht abgehängt zu werden, sagen Fachleute. Zu viel Homeoffice erhöhe das Risiko, die Stelle zu verlieren. Erich Bürgler

Das ist hoffentlich bald wieder möglich: Ungezwungene Gespräche im Büro. Dort bekommt man ganz nebenbei wichtige Informationen mit. Foto: Getty Images

Erst mal gemütlich frühstücken und dann – wenn nicht gerade ein Zoom-Meeting ansteht – ungeduscht den Laptop aufklappen. So schaut der Arbeitsalltag zu Hause im Idealfall aus.

Doch nun, da der Bundesrat die Homeoffice-Pflicht schrittweise aufhebt, stellt sich die Frage: Soll ich zurück ins Büro?

Richard Baldwin, Wirtschaftsprofessor am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf, hat eine klare Empfehlung: «Wollen Sie Ihren Job behalten? Gehen Sie zurück ins Büro.» Für ihn ist klar: «Die Ehrgeizigen gehen wieder an ihren Arbeitsplatz». Der Rest drohe abgehängt zu werden, sagt Baldwin, der mehrere wissenschaftliche Artikel mit seinem Doktorvater, Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, verfasste und unter US-Präsident George Bush senior als Berater für Handelsfragen tätig war.