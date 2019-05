Wollen Kinder wirklich ein Haus mit Garten?

Die Situation der Familie Hauser ist kein Einzelfall. Für viele Familien, die glauben, ein Haus mit Garten sei das Beste für ihr Kind, platzt der Traum sehr rasch.

Im Rahmen eines Nationalfondsprogrammes liessen wir 173 Kinder der Stadt Basel kurz nach dem Eintritt in die Schule ihr Wohnumfeld zeichnen. Zudem wollten wir von den Kindern wissen, ob sie unbegleitet im Freien spielen können oder nicht, respektive nur im eigenen Garten. Es zeigte sich, dass Kinder, die gar nicht ins Freie können oder bloss im eigenen Garten spielen dürfen, im Schnitt nur zwei Spielkameraden in der Nachbarschaft haben. Kinder hingegen, die in einer Siedlung oder an einer bespielbaren Quartierstrasse wohnen, haben durchschnittlich zwölf Gspändli. Die vielen Naturobjekte, die Kinder mit einem grossen Spielraum zeichnen, weisen darauf hin, dass sie zudem eine intensivere Beziehung zu ihrer Umwelt haben.

Was die Zeichnungen anschaulich zeigen, haben verschiedene Umfragen bestätigt: Das Aufwachsen in einem Einfamilienhaus kann in die Isolation führen. Verstärkt wird diese durch das heute häufige Fehlen von Geschwistern. Die Spielkameraden in der Kita oder im Kindergarten wohnen oft weiter entfernt und die Kinder können sich unbegleitet nicht besuchen. Die soziale Isolation und fehlende Bewegungs- und Spielmöglichkeiten im Freien führen tendenziell zu erhöhtem Bildschirmkonsum und höherem Körpergewicht. Augenärzte fordern zudem täglich mindesten zwei Stunden Spiel im Freien, da der häufige Aufenthalt in Innenräumen insbesondere vor dem Bildschirm die Gefahr der Kurzsichtigkeit stark erhöht. Allein im Garten zu spielen, ist für Kinder höchst unattraktiv und sie kleben nach fünf Minuten wieder am Hosenbein der Mutter oder des Vaters. Der Zwang zur ständigen Begleitung führt zu verstärkter gegenseitiger Abhängigkeit zwischen Eltern und Kind. Helikoptermütter und Elterntaxidienste werden herangezüchtet.

Die Wahl des Wohnortes erweist sich als eine zentrale Frage für junge Familien. Das Problem: Es fehlt an guten Informationen. Hinzu kommt, dass Eltern, was die Frage des Aussenraumes betrifft, wenig zu sagen haben. Hier sind die Behörden, der Bund und Gesetzgeber gefordert.

Beilage: Zwei Bilder aus der Nationalfondsstudie:

Bild 1: Isabel zählte die Namen von 20 Kindern auf, mit denen sie spielen kann. Ihre Zeichnung ist geschmückt mit Blumen, Tieren und Spielgeräten. Sie wohnt in einer grösseren Siedlung und verbringt ihre Freizeit weitgehend im Freien.

Bild 2: Anna zeichnet sich eingezäunt mitten auf der kahlen Wiese im Garten des Wohnhauses. Sie konnte keine Spielkameraden aus der Nachbarschaft aufzählen.

Marco Hüttenmoser ist Leiter der Forschungs- und Dokumentationsstelle Kind und Umwelt in Muri AG und Koordinator des Netzwerks Kind und Verkehr.

Der Beitrag Wollen Kinder wirklich ein Haus mit Garten? erschien zuerst auf Mamablog.