Vier Schafe tot – Wolfsriss am Dorfrand von Toffen? Offenbar hat ein Wolf oder ein Hund vier Schafe am Dorfrand von Toffen auf einer eingezäunten Weide gerissen. Die DNA-Analyse steht noch aus.

War es ein Wolf oder doch ein Hund, der die vier Schafe in Toffen riss? (Symbolbild). Foto: Keystone

Im Breitlohn im bernischen Toffen fielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Schafe einem Wolf oder einem Hund zum Opfer, meldet die Bauernzeitung. Der Züchter Fritz Streit habe am Sonntagmorgen drei Tiere tot mit einem Kehlbiss vorgefunden. Das vierte Schaf habe noch gelebt, sei aber an den Hinterbeinen angefressen gewesen. Es wurde vom herbeigerufenen Wildhüter erlöst. Dieser habe eine DNA-Probe entnommen und aufgrund des Rissbildes bestätigt, dass die Tiere durch einen Wolf oder einen Hund getötet wurden, so die Bauernzeitung.

Zaun überwunden

Die Schafweide befinde sich in unmittelbarer Nähe des Dorfes und rund 300 Meter neben der Hauptstrasse. Der Schafzüchter halte dort 24 Schafe hinter einem festinstallierten Knotengitterzaun, den das Raubtier oder der Hund überwunden hat. In der Nacht zuvor seien die Tiere im Stall gewesen und bereits dann habe der Hund mehrfach angeschlagen, berichtet der Schafhalter gegenüber der Bauernzeitung.

Auch die Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern haben den gerissenen Schafen DNA-Proben entnommen. Bereits seit mehreren Wochen hätten die Tierhalter der Region immer wieder über die Sichtung eines Wolfs berichtet oder Spuren, teils auch in unmittelbarer Nähe ihrer Höfe, gefunden.

Das Jagdinspektorat des Kantons Bern bestätigte auf Anfrage der Bauernzeitung den Riss: «Aufgrund des Rissbildes kommt ein Wolf oder ein Hund als Verursacher in Frage.

