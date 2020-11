Tote Schafe in Thierachern – Wolfsriss am Rande eines Wohngebiets In der Nacht auf Sonntag riss ein Wolf mehrere Schafe in Thierachern. Es handelt sich um jenes Tier, das auch schon in Schwarzenburg, Riggisberg, Kaufdorf und Uebeschi gesehen wurde. Franziska Streun UPDATE FOLGT

In Thierachern hat ein Wolf in der Nacht auf Sonntag mehrere Schafe gerissen. (Symbolbild) Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Als der Landwirt Fritz Zimmermann und seine Familie am Sonntagmorgen aus dem Fenster schauten, trauten sie ihren Augen nicht: Auf der Weide, wo jeweils die Mutterschafe und Jungtiere grasen – in rund dreihundert Meter Distanz vom Bauernhaus – sahen sie einige Schafe, die am Boden lagen. «Der Junior beobachtete, wie ein Fuchs in der Weide am Fressen war», erzählt Fritz Zimmermann. Das Bauernhaus der Familie befindet sich an der Dorfstrasse 15 – am Rande eines Wohngebiets und in der Nähe der Pumptrack-Anlage.

Der Anblick der Weide, die mit Stromnetzen eingezäunt ist, war kein schöner. «Ein Wolf hatte vier Mutterschafe angegriffen und insgesamt fünf Jungtiere gerissen», erzählt Fritz Zimmermann. Einige seien mit offenen Innereien im Gras gelegen, andere hätten offene Risse am Bauch gehabt und seien noch auf ihren Beinen gestanden.

Kurz vor zehn Uhr, als der Anruf die Redaktion erreicht hatte, waren die Schafe bereits abtransportiert worden. «Der Wildhüter war hier», erzählt Fritz Zimmermann. Er habe ihm gesagt, es sei der Wolf, der auch schon im Stockental, konkret in Uebeschi und auch schon in Schwarzenburg und in Kaufdorf, gesichtet worden sei.

«In Oberbalm», nennt Zimmermann ein Beispiel, «haben Leute ihn mit Gummischrot aus dem Haus gejagt, so zutraulich ist das Tier schon.» Der Landwirt findet, dass es nun an der Zeit sei, dieses Tier schiessen zu dürfen.

Wie die Presseverantwortliche der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion auf Anfrage bestätigte, handelt es sich um denselben Wolf.