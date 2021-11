Wolfsattacke im Oberhasli – Wolf reisst fünf Schafe In Unterbach sind letzte Woche mehrere Schafe von einem Wolf angegriffen und getötet worden. Grossrat Thomas Knutti fordert, dass endlich etwas gehe. Bruno Petroni

Hier ging letzte Woche der Wolf um: Die Mäderen und Unterbach am Sonntagnachmittag. Im Hintergrund der Brienzersee. Foto: Ursula Du Pasquier

Der Simmentaler SVP-Grossrat Thomas Knutti informierte am Montagmorgen im Namen der Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern, dass in der Region Meiringen im Gebiet Unterbach vier Schafe vom Wolf gerissen worden seien. Ein weiteres Schaf sei schwer verletzt worden.

Niklaus Bernhard, der Mediensprecher der kantonalen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, kann auf Anfrage die Tötung der vier Schafe durch einen Wolf bestätigen.

«Mehraufwand für Schafhalter»

«Bis zum Wintereinbruch verbringen die Schafe ihre Zeit in der Regel auf der Herbstweide. Nach den erneuten Schafsrissen mussten die Tiere in Unterbach nun in den Stallungen eingesperrt werden. Dies bedeutet für die Schafhalter einen Mehraufwand und hat zur Folge, dass die angelegten Wintervorräte bereits jetzt angebrochen werden müssen», schreibt Knutti in der Medienmitteilung.