Unfall im Kanton Schwyz – Wolf auf A3 angefahren und getötet Auf der Autobahn bei Freienbach kam ein Wolf zu Tode. Die Schwyzer Behörden sprechen von einem tragischen Unfall.

Wölfe sind sehr mobil und haben ein grosses Einzugsgebiet: Dieses Tier stammt aus dem Zürcher Zoo. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Symbolbild)

Auf der Autobahn A3 im schwyzerischen Freienbach starb am Montagabend ein Wolf. Es handelt sich um einen jungen Rüden, der vor der Ausfahrt Wollerau von einem Fahrzeug angefahren wurde, wie das Umweltdepartement des Kantons Schwyz am Dienstag mitteilte.

Der Unfall wurde gemäss der Mitteilung um 23.53 Uhr der Kantonspolizei Schwyz gemeldet. Er ereignete sich in Fahrtrichtung Zürich.

Manuel Wyss vom Schwyzer Amt für Wald und Natur sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, der Unfall sei nicht so überraschend. Es habe im Raum Ausserschwyz immer wieder Meldungen zu Wölfen und Wolfsrissen gegeben.

Sehr mobile Wölfe

Wyss sprach von einem tragischen Unfall. Auto- und Zugsunfälle mit Wölfen kommen aber immer wieder vor. Die Raubtierforschungsstelle Kora listet allein für 2020 acht Verkehrsunfälle auf, die für einen Wolf tödlich ausgegangen sind, die meisten passierten im Kanton Graubünden.

2014 war in der Agglomeration Zürich, in Schlieren, ein Wolf von einer S-Bahn angefahren worden. Wölfe würden sich in einem grossen Gebiet bewegen und seien sehr mobil, sagte Wyss.

Nun soll festgestellt werden, ob der in Freienbach auf der Autobahn getötete Wolf bereits bekannt ist. Der Kadaver wird deswegen im Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern genetisch untersucht.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.