Berner Bauernverband meldet – Wolf am Könizer Ulmizberg gesichtet Am Montag ist am Ulmizberg oberhalb von Schliern bei Köniz ein Wolf gesehen worden. Das kantonale Jagdinspektorat hat Kenntnis von dieser Sichtung.

Um welchen Wolf es sich handelt, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Keystone

Am Ulmizberg oberhalb von Schliern bei Köniz ist am Montag ein Wolf gesichtet worden. Das kantonale Jagdinspektorat hat Kenntnis von dieser Sichtung und sagt, vereinzelt habe es schon bisher Wölfe in Stadtnähe gegeben. Von Wölfen gehe grundsätzlich keine Gefahr für den Menschen aus.

Um welchen Wolf es sich handelt, weiss das Jagdinspektorat nicht, wie es am Dienstag auf Anfrage bekanntgab. Vermeldet hat die Wolfssichtung am gleichen Tag der Berner Bauernverband. Der Ulmizberg ist der markante Hügel südlich des Gurten mit einem Telekommunikationsturm auf dem höchsten Punkt.

Seinen Namen hat er von den Weilern Nieder- und Oberulmiz, welche zur Gemeinde Köniz gehören. 2017 und 2021 waren auch schon in Zimmerwald, südöstlich des Ulmizbergs, je ein Wolf vertrieben respektive abgeschossen worden. Ebenfalls in Stadtnähe befand sich ein Wolf, der Mitte März dieses Jahres bei Allmendingen auf der Autobahn A6 überfahren wurde.

Wolfssichtungen gab es auch schon in Niedermuhlern, Kirchdorf und Gerzensee – alles Ortschaften der Grossregion Bern.

Kein mulmiges Gefühl bei Bewohnern

In Niederulmiz wohnt der frühere Könizer Grossrat Ulrich Stähli. Er sagte am Dienstag auf Anfrage, seines Wissens sei am Ulmizberg noch nie ein Wolf gesehen worden. Ein mulmiges Gefühl habe er nicht. Mit den Luchsen, welche es am Ulmizberg gebe, lebe er als Waldbesitzer gut.

Diese jagten Rehe und verhinderten so, dass zu viele Jungbäume geschädigt würden. Stähli wies darauf hin, dass auch schon in Oberscherli – ebenfalls eine Ortschaft in der Gemeinde Köniz – eine Wölfin gesehen wurde. Das Tier rannte im Dezember 2020 in ein Auto und blieb unverletzt.

SDA/Miriam Schneuwly

