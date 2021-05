Heute möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, und die geht so: Als ich ein Teenager war, hatte ich ein sehr banales Verständnis von Ungleichheit. Ich dachte einfach, es gebe die Reichen und die Weniger-Reichen, die ausgebeutet werden.

Doch dann begann ich Bücher zu lesen, die Persönliches mit Politischem vermengen – Laurie Penny, Naomi Wolf, Audre Lorde –, und mit jedem gelesenen Buch glaubte ich, etwas mehr über die Welt zu verstehen: Aha, so funktioniert Diskriminierung aufgrund des Geschlechts/aufgrund der Herkunft/aufgrund der sexuellen Orientierung. Das fand ich krass. Und krass erhellend. Doch dann hiess es während meiner Studienzeit plötzlich, das sei «Identitätspolitik». Also, Politik, die Diskriminierungserfahrungen ins Zentrum rückt – und dabei zu einer Kultur beiträgt, die 1) mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten schafft und 2) sich in Fragen verliert wie: Ist Yoga kulturelle Aneignung? und 3) keine Meinungen mehr toleriert, die vom feministischen, antirassistischen Kurs abweichen.