Campingplatz Thörishaus – Wohnwagenbrand fordert zweites Todesopfer Die Frau, welche am Samstag beim Wohnwagenbrand auf dem Campingplatz Thörishaus schwer verletzt worden war, ist am Mittwochabend im Spital gestorben. Der Mann, der nur noch tot geborgen werden konnte, ist identifiziert. sih

Bei einem Wohnwagenbrand am Samstagabend auf dem Campingplatz Thörishaus verloren zwei Menschen ihr Leben. Bild: Stefan Anderegg

Der Wohnwagenbrand am Samstagabend auf dem Campingplatz in Thörishaus (Gemeinde Neuenegg) hat ein zweites Todesopfer gefordert. Die 38-jährige Frau, die mit schweren Brandverletzungen ins Spital geflogen werden musste, ist am Mittwochabend dort gestorben. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag mit.

Der Mann, den die Feuerwehr im brennenden Wohnwagen leblos aufgefunden hatte, konnte inzwischen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 58-Jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern sind im Gange.