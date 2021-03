Fast doppelt so viele – Wohnungsbestand in der Stadt Bern hat sich stark erhöht Letztes Jahr hat der Wohnungsbestand in der Stadt Bern um 489 Wohnungen zugenommen. Für 2021 dürften es noch mehr werden.

Zahlreiche Bauarbeiter fanden im vergangenen Jahr in der Stadt Bern im Wohnungsbau eine Beschäftigung. Foto: Keystone/Anthony Anex

In der Stadt Bern hat im vergangenen Jahr der Wohnungsbestand um 489 auf 77'830 zugenommen. Damit stieg die Zahl der neu zur Verfügung stehenden Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr fast um das Doppelte.

Im Jahr 2019 hatte sich nämlich der Stadtberner Wohnungsbestand nur um 249 Einheiten erhöht, wie Statistik Stadt Bern am Dienstag mitteilte.

682 Stadtberner Wohnungen wurden 2020 in einem Neubau fertiggestellt oder standen nach einem Umbau neu zur Verfügung. 193 Wohnungen fielen aber nach Abbrüchen oder Umbauten weg.

Daraus resultiert die Zahl von 489 neuen Wohnungen. 46 Prozent davon entstanden in Neubauten, 54 Prozent wurden nach Umbauten oder Umnutzungen bezogen. In erster Linie entstanden Zweizimmerwohnungen, nämlich über 200.

Noch mehr im Jahr 2021

Die Wohnbautätigkeit in der Stadt Bern bleibt rege: Ende 2020 befanden sich 755 Neubauwohnungen im Bau. Ebenfalls per Ende 2020 standen 683 Wohnungen im Zuge von Umbauten oder Umnutzungen im Bau. Daraus resultiert ein Reinzuwachs von 1318 Wohnungen (Vorjahr: 1001).

Ein Rückblick auf den Wohnungsbau in der Stadt Bern seit 1991 in Fünfjahresschritten zeigt, dass zwischen 2011 und 2015 am meisten neue Wohnungen entstanden, nämlich deren 1797. Lediglich 468 waren es zwischen 2001 und 2005. In erster Linie gebaut wurden zwischen 1991 und 2020 Vierzimmerwohnungen, gefolgt von solchen mit drei Zimmern.

ske/SDA