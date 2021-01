Feuer in Gerolfingen – Wohnung nach Brand unbewohnbar In der Nacht auf Dienstag ist in einer Wohnung in Gerolfingen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird untersucht.

In der Nacht auf Dienstag gegen 4 Uhr ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Bielstrasse in Gerolfingen ein Brand ausgebrochen. Gemäss aktuellen Informationen hatte der Brand seinen Anfang auf einem Balkon im Hochparterre genommen, ehe er sich in die Wohnung ausbreitete.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Drei Personen, die zu diesem Zeitpunkt anwesende waren, konnten das Gebäude selbstständig verlassen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Es wurde niemand verletzt; eine Person wurde vorsorglich mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Wohnung wurde stark beschädigt und ist unbewohnbar. Für die Bewohner wurde eine vorübergehende private Wohnlösung gefunden, während durch die Gemeinde eine längerfristige Unterbringung gesucht wird.

Untersuchungen zur Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens laufen.

PD/flo