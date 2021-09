Feuer in Bümpliz – Wohnung nach Brand im Dachstock unbewohnbar Am frühen Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrands nach Bümpliz aus. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Foto: ZvG/Schutz und Rettung Bern

Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 4 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus an der Freiburgstrasse in Bümpliz ein Feuer ausgebrochen. Wie Schutz und Rettung Bern mitteilt, drangen beim Eintreffen der Einsatzkräfte starker Rauch und Flammen aus einer Dachlukarne.

Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand mit zwei Löschangriffen durchs Treppenhaus und von aussen über die Autodrehleiter. Das konnte dadurch nicht auf die Nachbarswohnungen übergreifen. Weil sich in der Dachisolation Glutnester gebildet hatten, musste die Feuerwehr zusätzlich das Dach öffnen, um diese zu löschen. Die betroffene Wohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Sanitätspolizei kontrollierte vor Ort zwei Personen auf Rauchgasvergiftung. Sie mussten aber nicht ins Spital.

Die Brandursache und das Ausmass des Schadenauswerden durch die Kantonspolizei Bern untersucht.

pd/ske

