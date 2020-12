Feuer in Wohnhaus in Frutigen – Wohnung geriet in Brand Ein Brand in einem Wohnhaus an der Oberen Bahnhofstrasse in Frutigen ging am Montagmittag glimpflich aus. Es blieb bei Sachschaden.

Am Montagmittag brach im ersten Stock eines Wohnhauses an der Oberen Bahnhofstrasse in Frutigen ein Brand aus. Die Feuerwehr wurde kurz nach 13 Uhr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand im ersten Stock des Gebäudes rasch unter Kontrolle bringen und löschen können, teilen das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental und die Kantonspolizei mit. Eine Frau wurde gemäss Mitteilung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Haus ist wegen der entstandenen Schäden aktuell unbewohnbar.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Frutigen und Spiez. Der betroffene Strassenabschnitt musste für

den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

PD