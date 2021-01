Wohnung stark beschädigt – Brand in Mehrfamilienhaus in Gümligen In der Nacht auf Dienstag brach in einem Mehrfamilienhaus in Gümligen ein Feuer aus. Eine Wohnung wurde stark beschädigt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Juraweg in Gümligen ist eine Wohnung stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner müssen aber einstweilen woanders untergebracht werden.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte. Der Brand wurde ihr in der Nacht auf Dienstag kurz nach 2 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung bereits im Vollbrand. 33 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Sie konnten das Feuer rasch löschen.

sda/tag