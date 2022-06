Grossprojekt im Gwatt – Wohnsiedlung wird zum Politikum Der Spiezer Gemeinderat bringt die Planung für die Grossüberbauung im Unteren Kandergrien ins Parlament. Er beantragt, die sechs hängigen Einsprachen abzulehnen. Jürg Spielmann

Die Visualisierung zeigt die geplante Wohnüberbauung im Unteren Kandergrien in Gwatt. Foto: PD/Website Gemeinde Spiez

Die Message ist klar: «Die von den Einsprechern erhobene Forderung nach einer Auszonung ist aus Sicht des Spiezer Gemeinderates keine Option.» In seiner zehnseitigen Botschaft an die Mitglieder des Grossen Gemeinderates (GGR) schiebt er begründend nach: «Das Areal ist seit 1996 eine Bauzone und seit 2006 eine Wohnzone.» Es sei erschlossen und baureif. «Eine Auszonung wäre deshalb mit einer substanziellen Entschädigung zulasten der Gemeinde verbunden», so die Exekutive. Wie hoch, bleibt offen.