Venner-Zyro-Park in Thun – Wohnpark-Betreiber ziehen Mietzinserhöhung zurück Die Viva Casa Dienste AG, welche die Wohnungen im Venner-Zyro-Park in Thun vermietet, verzichtet auf die umstrittenen Mietzinserhöhungen für Bezüger von Ergänzungsleistungen. Gabriel Berger

Der Venner-Zyro-Park in der Berntorgasse in Thun. Foto: Patric Spahni

Seit dem 1. Januar gelten hierzulande neue gesetzliche Bestimmungen zu den Ergänzungsleistungen (EL). Die Mietzinslimite für EL-Bezügerinnen und -Bezüger beträgt bei Einzelpersonen fortan maximal 1325 statt wie bisher 1100 Franken, bei Ehepaaren und Familien neu 1575 statt 1250 Franken. Mit Blick auf diese Änderung wollte die Betreiberfirma des Venner-Zyro-Parks an der Berntorgasse in Thun, die Viva Casa Dienste AG, die entsprechenden Mietzinse ebenfalls in diesem Ausmass anheben.

Sie informierte die betroffenen Mieterinnen und Mieter im Dezember schriftlich. In der Folge wehrte sich die Abteilung Soziales der Stadt Thun gegen das Ansinnen der AG. Die Abteilung Soziales vertritt aktuell 14 verbeiständete Personen, die im Wohnpark leben. «Mietrechtlich relevante Erhöhungsgründe sind nicht auszumachen», sagte Abteilungsleiter Beat Siegfried Ende Februar gegenüber dieser Zeitung. Der Verdacht liege nahe, dass mit der Erhöhung einfach die neuen Möglichkeiten bei den EL ausgereizt würden. Seitens der Viva Casa Dienste AG wurde der Schritt dagegen unter anderem mit der Deckung der Kosten und der geplanten weiteren Steigerung der Qualität dieses Wohnangebots begründet.