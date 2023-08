Vollbrand in Moutier – Wohnhaus wird ein Raub der Flammen Kurz vor Mitternacht brannte am Montagabend in Moutier ein Wohnhaus komplett nieder. Personen befanden sich keine im Haus.

Die Berner Polizei geht der Ursache eines Brandes in Moutier nach. (Symbolbild) Foto: Keystone

Ein Wohnhaus in Moutier BE ist am Montagabend komplett niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte. Sie geht der Brandursache nach.

Laut Polizei stand das Haus schon vollständig in Flammen, als die Feuerwehr gegen 23 Uhr eintraf. 22 Feuerwehrleute schafften es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Sie konnten aber nicht verhindern, dass das Haus komplett zerstört wurde. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus.

