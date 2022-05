Gemeinschaftliches Wohnen – Wohngemeinschaften sind selbst im Dorf normal geworden Die einst verpönten WGs haben sich auf dem Land etabliert. In der Stadt sind sie bei Vermietern teurer Wohnungen sogar begehrt. Stefan von Bergen Beat Mathys (Fotos)

Sie teilen sich in Kirchberg eine 10-Zimmer-Villa mit Salon und Garten (von links): Patrick Leuenberger, Cedric Sztanko (verdeckt), Pascal Mani, Ramona Schmid und Fabian Schwarzentrub. Foto: Beat Mathys

Günstig, an guter Lage und mitten in der Stadt Bern müsste seine neue Wohngemeinschaft (WG) sein. Diese drei Prioritäten legte der Student Patrick Leuenberger (28) für sich fest, als seine frühere WG aus einem Abbruchhaus in Bremgarten bei Bern ausziehen musste. Aber dann war ein Zimmer frei in der WG von Bekannten, die sich eine 10-Zimmer-Villa im Dorf Kirchberg teilten. Leuenberger zog ein. «Trotz der Stadtferne überzeugte mich der Komfort», sagt er.