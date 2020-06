Leserfrage – Wohngemeinschaft im Storenkasten? «Forum»-Leser Ueli Ryf aus Mühleberg hat ungebetene Gäste in seinem Storenkasten vorgefunden.

Diese «halbe Wespe» wirft Fragen auf. Foto: zvg

«Hochbetrieb im Storenkasten! Wer kann mir das erklären?», mit diesen Worten wandte sich Ueli Ryf aus Mühleberg ans «Forum». Vor kurzem bemerkte er, dass sich in seinem

Storenkasten kleine, schwarze Hummeln einnisteten. Ab und zu seien riesige Hornissen und kleinere Wespen vorbeigekommen. «Diese Tierchen fliegen nach wie vor ein und aus», schreibt er. Skurriler sei die Situation geworden, als er eine «halbe Wespe» vorfand. Er hofft, dass jemand aus der Leserschaft ihm sagen kann, was in dieser «Wohngemeinschaft», wie er sie nennt, vor sich geht. (nis)

Können Sie Ueli Ryf weiterhelfen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: WG). Bitte geben Sie Ihren Namen und den Wohnort an.