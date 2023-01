Sweet Home: Einrichtungsideen und Buchtipps – Wohnen wie im Roman Der Neujahrstag ist der beste Tag, um länger liegen zu bleiben, zu lesen und alles langsam anzugehen. Hier sind Inspirationen dazu. Marianne Kohler Nizamuddin

Spannende Stunden mit fünf Freunden

Regale voller Bücher in Bettnähe. Foto über: Remodelista

In der Homestory vom Weihnachtssonntag erzählt die Bewohnerin, wie sie als Kind stundenlang mit ihrem Hund eng an sich gekuschelt Bücher von Enid Blyton las. Stöbern Sie wieder einmal in den Kinderbüchern von früher und suchen Sie auch im Antiquariat danach, da gibt es nämlich viel schönere Ausgaben. Kinderbücher verzaubern nicht nur Kinder. Ob «Fünf Freunde», «Die Turnachkinder» oder das «Das doppelte Lottchen»: Klassiker der Kinderliteratur sind eine Bereicherung für die private Bibliothek. Inspirieren Sie sich und Ihre Kinder zu mehr Lesestunden, indem Sie gut erreichbaren Platz für Bücher schaffen. Zum Beispiel mit Regalen hinter dem Bett. Auch dürfen gute Leseleuchten neben keinem Bett fehlen. Und am besten wählen Sie Leseleuchten, die gut verstellbar sind.