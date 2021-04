Freikirche in Niederönz – Wohnen und beten unter einem Dach An der Mühlestrasse soll eine Überbauung mit 20 Wohnungen entstehen. In den Neubau wird auch die Gemeinde für Christus, der das Land gehört, einziehen. Sebastian Weber

Die beiden nebeneinanderstehenden Gebäude Mühlestrasse 32 (rechts) und 34 in Niederönz sollen abgerissen werden. Foto: Beat Mathys

Eine Überbauung mit 20 Wohnungen, ein neuer Gemeindesaal mit Nebenräumen sowie ein Nebenbau für Gartengeräte und eine Parkgarage. Ein Blick auf das entsprechende Baugesuch, das noch bis zum 14. April öffentlich aufliegt, zeigt, dass an der Mühlestrasse in Niederönz im grossen Stil gebaut werden soll. Doch was will die freikirchliche Gemeinde für Christus (GFC), der das Land dort gehört, mit so viel Wohnraum?

Sie selbst gar nichts. Das zeigt eine Nachfrage bei der 1909 gegründeten freikirchlichen Vereinigung, die vor ihrer Umbenennung als Evangelischer Brüderverein bekannt geworden war. Den Auslöser für das Projekt lieferten die eigenen Bedürfnisse: Die Räumlichkeiten der GFC, die seit 1948 im Niederönz einen Standort besitzt, sind in die Jahre gekommen.