Überbauung «Louelipark» Heimberg – Wohnen auf Industrieareal schürt Skepsis Skeptische Voten dominierten den Informationsanlass zur geplanten Heimberger Überbauung auf dem ehemaligen Areal der Rigips AG. Insbesondere die Grösse und das Verkehrsaufkommen schürten Bedenken. Stefan Kammermann

Auf dem ehemaligen Rigips-Areal in Heimberg sollen gegen 300 Wohnungen und Gewerberäume entstehen. Foto: Stefan Kammermann

«Es ist für uns alle klar, das Areal hat Entwicklungspotenzial», machte Heimbergs Gemeindepräsidentin Andrea Erni Hänni (SP) gleich zu Beginn deutlich. Gut 60 Personen waren am Dienstagabend in die Aula gekommen, um sich aus erster Hand über die geplante Überbauung «Louelipark» auf dem ehemaligen Rigips-Areal ins Bild zu setzen. Seit dem 1. Mai läuft die öffentliche Mitwirkung zur nötigen Überbauungsordnung, gleich beim Bahnhof Heimberg (wir berichteten). Und es wurde rasch klar: In der Fragerunde machte sich gegenüber dem Grossprojekt ziemliche Skepsis breit.