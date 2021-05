Thuner Laufenten – Wohl kein Happy End für Ferrero, Raffaelo und Nutella Das Schadaugarten-Team hat keine Hoffnung mehr, dass die drei Laufenten Ferrero, Raffaelo und Nutella wieder zurückgebracht werden. Marc Imboden

Die Laufenten Ferrero, Raffaelo und Nutella sind nicht wieder aufgetaucht. Foto: PD

Die Betreiber des Schadaugartens in Thun machten am Samstag, 17. April, eine unschöne Entdeckung: Die drei Laufenten Ferrero, Raffaelo und Nutella waren plötzlich nicht mehr dort, wo sie sein sollten. Ein Schock nicht nur für die Gärtnerinnen und Gärtner, sondern auch für die Quartierbewohner, die Spielgruppenkinder des Gartens und Passanten. Das possierliche Trio war nicht nur in die Herzen der Leute gewatschelt, sondern unterstützte die Gartenfreunde auch bei der Schneckenbekämpfung.

Die Polizei wurde alarmiert, und diese stellt vor Ort fest, dass der schützende Zaun an mehreren Stellen beschädigt war. Für das Schadaugarten-Team war klar: Das war nicht der Fuchs. Da war ein Dieb (oder mehrere) auf zwei Beinen. Doch die Suche blieb erfolglos, und trotzdem hofften alle, dass die Enten irgendwo wieder auftauchten.

Auf Anzeige verzichten

Gut eine Woche später wandte sich das Schadaugarten-Team via Medien ein weiteres Mal an die Bevölkerung und bat um Mithilfe, nachdem eine gross angelegte Such- und Flyer-Aktion ohne Ergebnisse geblieben war. Die Frauen und Männer versprachen der unbekannten Täterschaft, die die Enten gestohlen hatte, sogar, auf eine Strafanzeige zu verzichten, wenn Ferrero, Raffaelo und Nutella wieder wohlbehalten zu ihnen zurückgebracht würden.

Am Mittwoch vor Auffahrt meldete sich das Schadaugarten-Team zum dritten Mal bei den Medien. In der Mitteilung mit dem Titel «Leider kein Happy End» steht: «Der 1. Aufruf dieser Zeitung brachte keine hilfreichen Hinweise und der 2. Artikel mit Appell an die Diebe nützte auch nichts. Diese haben sich nicht gemeldet. Wir gehen auch davon aus, dass es nicht der Fuchs war, wie freundliche Anrufende meinten.»

Das Häuschen, in dem sich die Enten nachts aufhielten, sei jeden Abend zugesperrt worden. Es habe auch keine Kratzspuren an der Tür des Häuschens gegeben. «Ausserdem fand die Polizei an einer Stelle des Zauns, der rund um das Entengehege ging, durch Menschen verursachte Beschädigungen. Eine Anzeige liegt bei der Polizei vor, und diese nimmt weiterhin sachdienliche Hinweise entgegen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.