Tagestipp: WoZ-Talks – Wohin mit den Milliarden? Was soll eigentlich mit dem Geld geschehen, wenn den internationalen Grosskonzernen eine Mindeststeuer auf ihre Gewinne auferlegt wird? Heute wird darüber diskutiert. Ane Hebeisen

Sie soll aus der politischen Diskussion Poesie destillieren: Sandra Künzi. Foto: Florian Bachmann

Die Welt soll gerechter werden, da sind sich die meisten Bewohner ebendieser Welt einig. Einen kleinen Schritt, um die globale Ungleichheit zu mildern, ist die OECD gegangen. Sie hat beschlossen, den internationalen Grosskonzernen global eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf die Gewinne aufzuerlegen – das Schweizer Stimmvolk wird über den Gesetzesentwurf am 18. Juni abstimmen.

Was mit dem neu eingenommenen Geld geschehen soll, darüber herrscht indes noch keine Klarheit. Heute Abend diskutiert an einem WoZ-Podium ein politisches Quartett darüber, wohin die geschätzt 1–2,5 Milliarden Franken fliessen könnten. Als Chronistin des Anlasses figuriert die Slam-Poetin Sandra Künzi, welche das Gesagte und Erträumte in einem hoffentlich möglichst poetischen Schlussplädoyer zusammenfassen wird. (ane)

