Geldblog: Stellenwechsel oder lange Auszeit – Wohin mit dem Freizügigkeitsgeld? Bevor man sein Freizügigkeitsgeld in Fonds investiert, sollte der Anlagehorizont eruiert werden. Martin Spieler

Riskante Rendite: Bei den derzeitigen Rekordwerten an der Börse scheinen kurzfristige Fondsanlagen riskant. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin in gekündigter Stellung und wurde von der Pensionskasse aufgefordert, ihr mitzuteilen, wohin Sie mein Freizügigkeitsgeld überweisen soll. Eine neue Stelle habe ich noch nicht in Aussicht. Wäre es sinnvoll, das Freizügigkeitsgeld anzulegen, damit ich eine Rendite erziele? Leserfrage von V.T.

Wenn Sie bereits eine neue Stelle hätten, würde Ihr Freizügigkeitsgeld von Ihrer Pensionskasse in die Vorsorgeeinrichtung Ihres neuen Arbeitgebers fliessen. Da Sie aber, wie Sie schreiben, keine neue Arbeitsstelle in Aussicht haben, benötigen Sie eine Freizügigkeitslösung. Sie können ein oder zwei Freizügigkeitskonten bei verschiedenen Banken bzw. deren Freizügigkeitsstiftungen eröffnen und der Pensionskasse Ihres heutigen Arbeitgebers den Auftrag erteilen, das Kapital auf diese zu überweisen.

Wenn Sie dann einen neuen Job haben, müssen Sie das Kapital in die Kasse des neuen Arbeitgebers einbringen. Falls Sie das Geld einfach auf einem Freizügigkeitskonto liegen lassen, würde es in der Zwischenzeit tatsächlich kaum Rendite bringen, da die Zinsen auf Freizügigkeitsgeld derzeit bei den meisten Banken mickrig oder bei null sind. So gesehen wäre es in der Tat besser, wenn Sie das Geld anlegen würden. Sie hätten die Chance, auf dem Geld eine deutlich höhere Rendite zu erwirtschaften.

Einfach möglich ist dies mittels speziellen Vorsorgefonds, die auch für die Anlage von Freizügigkeitsgeld zugelassen sind. Allerdings tragen Sie bei diesem Vorgehen ein mehr oder weniger hohes Anlagerisiko. Falls Sie Glück haben, entwickeln sich die Märkte weiter positiv und sie können mehr aus Ihrem Geld machen. Falls Sie aber Pech haben, gibt es an den Finanzmärkten ausgerechnet dann, wenn Sie in Vorsorgefonds investiert haben, eine stärkere Korrektur. Grundsätzlich ist auch dies kein Problem, denn Kursschwankungen gehören zum Anlegen.

Wenn der Anlagehorizont sehr kurz ist, stufe ich die Risiken im Vergleich zu den Chancen für das Investment von Freizügigkeitsgeld als zu hoch ein.

Als problematisch kann sich aber der Anlagehorizont erweisen. Wenn Sie rasch wieder eine Stelle finden und sich damit schnell wieder einer neuen Pensionskasse anschliessen und das Freizügigkeitsgeld in diese einschiessen müssen, wäre Ihr Anlagehorizont nur kurz. Eine Marktkorrektur wäre dann fatal. Sie müssten die Fonds allenfalls zu einem schlechten Zeitpunkt mit Buchverlusten verkaufen. Wenn Sie aber längere Zeit keine Stelle hätten und das Geld in den Fonds bliebe, hätten Sie auch nach einer Korrektur eher die Chance, dass sich die Kurse wieder erholen.

So sehr ich es als sinnvoll einstufe, dass man sein Altersgeld anlegt und nicht einfach auf einem Konto liegen lässt, rate ich beim Investieren von Freizügigkeitsgeld zur nötigen Vorsicht. Bevor man sein ganzes Freizügigkeitsgeld in Vorsorgefonds investiert, sollte man sich mit dem Anlagehorizont und den zu erwartenden Anlagerisiken genau auseinandersetzen. Eine Anlage des Freizügigkeitsgeldes finde ich insbesondere empfehlenswert, falls man sicher weiss, dass man nicht nur kurze Zeit keine Stelle hat, sondern allenfalls sogar mehrere Jahre – zum Beispiel weil man als Frau eine Babypause einlegen will. Dann wäre der Anlagehorizont entsprechend lang und man hat mehr Spielraum.

In solch einer Konstellation – also mit einem Anlagehorizont von mehreren Jahren – sollte man sein Freizügigkeitsgeld aus meiner Sicht unbedingt in Vorsorgefonds anlegen. In einer Konstellation wie bei Ihnen – wenn man allenfalls nur kurz eine Stelle sucht und allenfalls nur einen sehr kurzen Anlagehorizont hat – würde ich auf eine Anlage des Freizügigkeitsgeldes lieber verzichten. Wenn der Anlagehorizont sehr kurz ist, stufe ich die Risiken im Vergleich zu den Chancen für das Investment von Freizügigkeitsgeld als zu hoch ein – erst recht in Anbetracht der Tatsache, dass die Aktienmärkte gleich mehrfach Rekordwerte erreicht haben und es jederzeit zu Korrekturen kommen kann.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte.

