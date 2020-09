Neue CD von Oesch’s die Dritten – Wohin die Reise der Musiker-Familie führt Am 2. Oktober erscheint «Die Reise geht weiter», das neue Album von Oesch’s die Dritten. Ein Spaziergang durch ihre Heimat – nicht nur, aber auch im Zeichen von Corona. Marco Zysset

Drei Oesch-Generationen beim Spaziergang vor dem Ochsenbein-Haus in Schwarzenegg, wo heuer kein Märit stattfindet: Melanie Oesch mit Sohn Robin und (Gross)vater Hansueli schwelgen in Erinnerungen. Foto: Christoph Gerber

Es herrscht reges Treiben auf der Schwarzenegg: Zu Fuss oder motorisiert unterwegs winkt und grüsst man; die Passantin hält inne, um mit der jungen Mutter einen Schwatz am Kinderwagen zu halten. Doch so geschäftig das Treiben im Ortsteil an der Grenze zwischen Unter- und Oberlangenegg auch sein mag: Im Vergleich zum Auflauf, der normalerweise am ersten Donnerstag im Oktober am Schwarzenegg-Märit herrscht, ist der Tag ruhig – zu ruhig für viele hier am Übergang vom Emmental zum Berner Oberland.