Verkehrsmessungen in Thun – Wohin die Fahrt länger dauert – und wohin weniger lang Stadt und Kanton haben die Resultate der Verkehrsmessungen publiziert. Nachweislich länger als früher dauert die Reise stadteinwärts Richtung Lauitor. Eine «Stauwurzel» ist identifiziert. Gabriel Berger

Der Kreisel beim Thuner Schlossberg-Parking an der Burgstrasse. Oft bilden sich hier die Staus, die bis auf die Hofstettenstrasse oder gar nach Hünibach zurückreichen. Foto: Gabriel Berger

Für die Gegner des Einbahnregimes in der Thuner Innenstadt mag es seit längerem eine Binsenwahrheit sein, doch nun lässt es sich erstmals faktenbasiert sagen: Die Reise mit dem Auto von Hünibach bis zum Lauitor in Thun dauert länger als früher. Für die Strecke Bächimatte–Lauitor benötigte der motorisierte Individualverkehr 2018 – also nach der Inbetriebnahme des Bypass Thun-Nord, aber vor der Einführung des Einbahnregimes – in der abendlichen Spitzenstunde von 17 bis 18 Uhr im Schnitt 2:04 Minuten. Dieses Jahr sind es für dieselbe Strecke im Schnitt 3:09 Minuten.