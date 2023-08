Eine Sportart wird vorgestellt – Woher Polo stammt – und wie es gespielt wird Erstmals gespielt wurde Polo bereits am Ende der Subboreal-Epoche, also 600 Jahre vor Christus. Über die Entwicklung und den heutigen Stand dieses Sports. Bruno Petroni

Fest im Sattel: Jeder Reiter reist mit mehreren Pferden an, um sie vor Überlastungen zu schützen. Foto: PD

Polo ist ein Mannschaftssport, bei welchem vier Pferdereiter pro Team versuchen, einen acht Zentimeter grossen Ball mithilfe eines langen Holzschlägers ins gegnerische Tor zu spielen. Die Spielfeldfläche ist mit 274 x 183 Metern (in Gstaad nur 100 Meter) um ein Mehrfaches grösser als beim Fussball. Die zwei Tore sind je drei Meter hoch und 7,2 Meter breit. Das Spiel ist in vier (in Gstaad) bis acht Zeitabschnitte eingeteilt, die je maximal sieben Minuten dauern. Jeder Polospieler hat ein persönliches Handicap zwischen –2 und +10. Die addierten Handicaps der vier Spieler definieren die Stärke des Teams. Wenn nun verschieden starke Teams gegeneinander spielen, bekommt die schwächere Mannschaft einen gewissen Torevorsprung.