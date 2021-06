Ursprung von Covid-19 – Fledermaus oder Labor? Woher kommt das Virus? Es gibt mittlerweile Indizien für beide Theorien – für die eines natürlichen Ursprungs und für die eines Laborunfalls. Eine Spurensuche. Nik Walter

Steht im Mittelpunkt der Ermittlungen zur Labortheorie: Das Wuhan Institute of Virology. Foto: AFP

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind mittlerweile fast anderthalb Jahre vergangen, über 170 Millionen Menschen haben sich bislang weltweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt, dreieinhalb Millionen Menschen sind daran gestorben. Derweil hat die Wissenschaft in dieser Zeit viel über die Epidemiologie des Virus, seine Ansteckungswege und seine Wandlungsfähigkeit gelernt, Ärzte haben die Therapiemöglichkeiten optimiert, und vor allem haben Pharmafirmen und Biotechunternehmen in absoluter Rekordzeit hoch wirksame Impfstoffe gegen das Virus entwickelt und auf den Markt gebracht. Sie könnten die Pandemie möglicherweise – zumindest in einigen Ländern – in absehbarer Zeit beenden.