Finanzen im Kanton Bern – Woher kommen Berns Schuldenbremsen? Der Grosse Rat diskutiert darüber, die Schuldenbremsen zu lockern. Acht Fragen und Antworten zu einem Instrument, das Fluch und Segen zugleich ist. Sandra Rutschi

Natalie Imboden (Grüne, Bern) und Michael Köpfli (GLP, Wohlen) diskutieren an der Grossratssitzung in der Festhalle über die Schuldenbremse. Köpflis Initiative war erfolgreich, Imbodens Motion wurde auch als Postulat abgelehnt. Foto: Beat Mathys

Auf den Kanton Bern warten hohe Defizite wegen Corona und grosse Investitionen in Bauten. Die Schuldenbremsen in der Kantonsverfassung stehen beidem im Weg. Deshalb sind sie nun auf dem politischen Parkett. Am Mittwoch hat der Grosse Rat eine parlamentarische Initiative überwiesen, damit die Finanzkommission einen Weg sucht, um primär die Bremse in der Investitionsrechnung zu lockern (lesen Sie dazu: Grosser Rat macht Weg frei für Debatte über Schuldenbremse). Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Schulden des klammen Kantons.