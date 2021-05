Eskalation in Nahost – Woher die Hamas ihre Raketen hat Die Islamisten haben ihr Arsenal seit dem Gaza-Krieg vor sieben Jahren aufgerüstet. Die Waffen sind wenig präzis, können aber trotzdem massiven Schaden anrichten. Vincenzo Capodici

Vom Gazastreifen abgefeuert: Am Montagabend erreichten R aketen der Hamas Jerusalem. Foto: Mohammed Saber (Keystone)

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben der israelischen Armee seit Montagabend schon mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert. Vor allem die Küstenmetropole Tel Aviv erlebte in der Nacht zum Mittwoch die bisher schwersten Raketenangriffe. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «So versucht die Hamas, Israels Raketenabwehr zu überwältigen».)

Mit dem Beschuss aus dem Palästinensergebiet südlich von Israel ist jetzt schon eine neue Eskalationsstufe erreicht worden. Zum Vergleich: Im gesamten Gaza-Krieg 2014 und den vorangegangenen Wochen waren es etwa 4500 Raketenangriffe – in mehr als 50 Tagen. An den jetzigen Angriffen auf Israel beteiligte sich auch der Islamische Jihad. Nach der Hamas ist das die zweitgrösste bewaffnete Palästinensergruppe in Gaza.