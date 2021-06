Verschmutzung der Ozeane – Woher der Plastikmüll im Meer stammt Ein Grossteil des Abfalls stammt aus Lebensmittelverpackungen – und gelangt aus Ländern mit eigentlich gut aufgestellten Müllbeseitigungssystemen ins Wasser. Stefan Parsch

Plastikabfall sammelt sich vor allem an den Küsten. Foto: TDG

Jedes Jahr gelangen bis zu 925 Millionen grössere Müllteilchen aus europäischen Flüssen in die Meere. Etwa 80 Prozent der weltweit in die Ozeane gespülten und mehr als 2,5 Zentimeter grossen Müllteile bestehen aus Plastik, das wiederum hauptsächlich von Essen- und Getränkeverpackungen zum Mitnehmen stammt. Das geht aus zwei Untersuchungen im Fachmagazin «Nature Sustainability» hervor (hier und hier), in denen spanische Wissenschaftler weltweite Abfallverzeichnisse vereinheitlicht und Müllzählungen mittels Computermodellen für die Küsten Europas hochgerechnet haben.