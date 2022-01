Über Swisscom/Blue empfangbar – Wofür der neue TV-Sender Bärnsport stehen will «Livesport und unterhaltsame Formate» werden die Macher nach eigenen Aussagen anbieten. Über sich geben sie ausgesprochen wenig preis. Adrian Horn

Eine Kamera fängt das Geschehen im Berner Handball-Derby ein. Symbolfoto: Manuel Zingg

Der Name klingt gut. Und weckt gewisse Erwartungen, Hoffnungen. Ob Bärnsport wohl YB- und SCB-Spiele zeigen werde, fragt jemand auf der Community-Plattform der Swisscom, nachdem diese den Sender am 10. Januar aufgeschaltet hat. Zu sehen kriegt man vorerst ein, nun ja, schlichtes Programm. Zu den Inhalten zählen etwa eine erste Folge der Dokureihe «Inside FC Breitenrain», die Lust auf mehr macht, und ein Newsgefäss, in dem auf der rechten Seite Meldungen der «Berner Zeitung» aufgeführt sind, immerhin versehen mit Quellenangabe.