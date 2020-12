Begegnung in Oberscherli – Wölfin rannte einer Anwohnerin direkt ins Auto Die Wölfin, die seit Wochen durch die Gegend streift, kollidierte in Oberscherli mit einem Auto – zur besten Pendlerzeit. Sie kam heil davon. Stephan Künzi

Der unterste Abschnitt des Hornwegs in Oberscherli: Auf der Höhe des Stöckli (rechts, grüne Fensterläden) rannte die Wölfin direkt ins Auto von Anwohnerin Elisabeth Bigler. Foto: Beat Mathys

«Sichtung» steht beim hellblauen Dreieck auf der Karte, mit der der Kanton die Streifzüge der Wölfin durch das Hügelgebiet im Süden der Stadt Bern dokumentiert. Dazu das Datum: 11. Dezember 2020.

Am vorletzten Freitag also ist die Wölfin gesehen worden, hier in Oberscherli, wo das hellblaue Dreieck zielgenau den untersten Abschnitt des Hornwegs markiert. Schon zwei Wochen zuvor hatte das Tier im Dorf, das zum ländlichen Teil der Gemeinde Köniz gehört, seine Spuren hinterlassen. Diesmal gibt auf der Karte das orange Dreieck gleich nebenan Auskunft: «Riss».