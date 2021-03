Leserreaktionen – «Wölfe gehören in die Weiten Sibiriens, nicht in die enge Schweiz» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Abschuss der Berner Wölfin.

Monatelang hat die Wölfin die Menschen in Atem gehalten. Nun ist sie tot, für Diskussionen sorgt sie trotzdem noch. (Symbolbild) Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu «Der Abschuss der Wölfin lässt die Emotionen hochkochen»

Das Gejammer der urbanen Wolfsvergötterer verstehe ich nicht. Wölfe gehören in die Weiten Sibiriens, nicht in die enge Schweiz. Wäre der Wolf wie der Löwe, hätte ich nichts gegen ihn. Löwen nehmen sich aus einer Herde Antilopen ein Tier. Davon ernährt sich eine ganze Löwenfamilie. Der Wolf aber läuft Amok und massakriert ein Vielfaches dessen, was er fressen kann. Das ist wider die Natur. Ich verurteile Leute, denen das egal ist. Zurzeit gibt es bei uns rund 100 Wölfe. Sie bilden Rudel. In 20 Jahren werden wir grosse Probleme haben. Jetzt schon fallen Wölfe auch Kälber und Esel an. Als Grossraubtier genügt der Luchs. Martin Hauswirth, Thun

Die Kommentare zum Abschuss der Wölfin zeigen auf, wie egoistisch die Wolfssituation ist. Die Landbevölkerung soll der Spielverderber für die ungehinderte Ansiedlung von Wölfen sein. Kleintiere und Landwirtschaft brauche es nicht, denn unsere Lebensmittel gibt es ja in den Grossverteilern im Überfluss. Dass aber der Wolf in der Schweiz gar nicht artgerecht gehalten werden kann, ist den Kritikern egal. Er springt von einem Stromschlag zum anderen und wird mit Schutzhunden, Wimpeln und Blinklampen abgewehrt. Wir Menschen sind das Problem und die Landbevölkerung soll dafür den Sündenbock spielen. Paul Bähler, Uetendorf

Man sollte sich mal schlau machen, wie viele der 208'974 gesömmerten Schafe an Vernachlässigung, Stein- oder Blitzschlag und Krankheit eingehen und diese Zahl derjenigen der von Grossraubtieren gerissenen Schafe gegenüberstellen. Ihre quellenden Därme verkommen damit zur plumpen Effekthascherei. Onlinekommentar von Oliver Richner

Zum Leserbrief von Urs Braunschweiger: «Alle wollen wieder alle Freiheiten haben»

Der Leserbriefschreiber vergleicht den Bundesrat mit einem Buschauffeur, der sein Fahrzeug langsam und übervorsichtig fährt, und wehe dem, der als Passagier etwas gegen seine Fahrweise hat. In den 1970er-Jahren bin ich als einer von zwanzig Soldaten hinten auf der Brücke eines Militär-LKW mitgefahren. Der Chauffeur, ein ziviler Buchhalter, war als solcher militärisch ausgebildet und somit legitimiert zum Fahren. Als dieser ein Wendemanöver rückwärts in Richtung eines Abhanges vollziehen wollte, manövrierte er das Fahrzeug in eine solch verstrickte Situation, dass er weder vorwärts noch rückwärts kam. In der Folge übernahm kurzerhand ein ziviler Chauffeur wider jeder Erlaubnis das Fahrzeug und steuerte es sicher aus der misslichen Lage. Er rettete uns so möglicherweise das Leben. Der Spruch «der Bundesrat hat nicht immer Recht, aber er ist immer der Bundesrat» darf in einer Lage wie heute nicht sein und sollte auch in besseren Zeiten allerhöchstens als Witz eingesetzt werden. Urs Lehmann, Belp

Zu «Tagesschulen für die ganze Schweiz gefordert»

Zum Glück durfte ich in den 80er-Jahren zur Schule. Kinder brauchen Bezugspersonen und auch mal Ruhe. Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder alle «ausgelagert» werden. Als Eltern (Mutter und Vater) entscheidet man sich bewusst für diese Aufgabe. Kinder haben es verdient, von Eltern umsorgt zu werden und nicht von Fremden. Durch Tagesschulen wird ja auch nicht die Stundenzahl reduziert. In Neuseeland etwa gibt es jeden Tag fünf Lektionen von 9 bis 14.30 Uhr. So sind zwar die Kinder über den Mittag versorgt, aber trotzdem bleibt noch Zeit für die Familie. Den Kindern die Stundenzahlen der Erwachsenen aufzudrücken, ist falsch. Kinder sind Kinder und keine kleinen Erwachsenen. Allen Eltern, die ihre Aufsichts- und Erziehungspflicht erfüllen wollen, muss dies unbedingt ermöglicht werden. Onlinekommentar von Karin Schmid

Zu «Knapp eine halbe Million der versprochenen Impfdosen fehlen»

Zum sogenannten Impfdebakel: Die Lonza produziert dieses Jahr Impfstoff für eine Milliarde Dosen. Der Bedarf für die Schweizer Bevölkerung wäre in ein paar Tagen hergestellt, aber Impfstoffproduktion ist eine internationale Angelegenheit. Mehrere hundert Rohstoffe aus der ganzen Welt müssen in ausreichender Menge und Qualität zeitgerecht geliefert werden. In Visp werden keine Impfdosen hergestellt, sondern eine Substanz, die in Spanien und Belgien weitere Produktionsschritte durchläuft. Viele Menschen, Firmen und Staaten müssen zusammenarbeiten. Also haben auch alle anteilsmässig Anrecht auf das Endprodukt. Wenn bei den Impfplänen jedoch alle mit dem Maximum rechnen und noch etwas Hoffnung oben drauf packen, gehen diese logischerweise nicht auf. Etwas Reserve wäre keine schlechte Idee. Selber gehöre ich nicht zur Risikogruppe und werde deshalb die Systeme vorläufig nicht mit einer Anmeldung belasten. Im September kriegt man sicher innert weniger Tage einen Termin. Urs Salvisberg, Langenthal