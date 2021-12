Budget 2022 im GGR Steffisburg – Wo wird in Zukunft gespart? Ab kommendem Jahr geht es los: Steffisburg investiert, die Schulden steigen an. Dauerhaft muss gespart werden – darin ist das Parlament sich einig. Nur: Wo? Janine Zürcher

Die Schulanlage Schönau. Dort, wo sich heute das Fussballfeld befindet, wird dereinst die neue Schul-, Kultur- und Sportanlage gebaut. Foto: Christoph Gerber

GGR-Mitglied Reto Neuhaus (GLP-Fraktion) fasste in seinem Votum zusammen, was die Gemeinde Steffisburg finanzpolitisch in den nächsten Jahren beschäftigen wird: «Wir sind gefordert, hinzuschauen, wenn es um Investitionen geht – und zu sparen.»

An der Sitzung in der Aula Schönau, die am Freitag ausnahmsweise bereits um 14 Uhr begann, präsentierte Finanzvorsteher Konrad E. Moser (FDP) neben dem Budget 2022 auch den Finanzplan 2022–2026. Und dieser sieht, im Gegensatz zur aktuellen, komfortabel schuldenfreien Lage der Gemeinde, nicht mehr so rosig aus.